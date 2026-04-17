O Presidente da República (PR) exonerou esta sexta-feira Norberto Garcia do cargo de director do Gabinete de Estudos e Análises Estratégicas (GEAE), o órgão de assistência ao PR que actua na esfera da Casa Militar.

Norberto Garcia tinha sido nomeado em 2022 pelo Chefe de Estado do cargo que agora abandona.

O Gabinete de Estudos e Análises Estratégicas (GEAE) é o resultado da fusão entre o Gabinete de Acção Psicológica e Informação da Casa de Segurança (GAP) e o Gabinete de Estudos Estratégicos (GEE).

Norberto Garcia, que foi também director da Unidade Técnica de Investimento Privado (UTIP) e porta-voz do MPLA, foi absolvido em 2019 pelo Supremo no julgamento do caso que ficou conhecido como "burla tailandesa".

O político, que tinha sido constituído arguido pela Procuradoria-Geral da República (PGR), no processo de tentativa de burla contra o Estado, no valor de 50 mil milhões de dólares, respondeu em tribunal por quatro crimes, nomeadamente associação criminosa, burla por defraudação na forma frustrada, tráfico de influência e promoção e auxílio à emigração ilegal.