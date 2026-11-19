Mais de 20 ministros dos países nórdicos e africanos iniciam, esta quinta-feira, 19, em Oslo, Noruega, a 23.ª Reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros dos Países Nórdicos-Africanos, que decorre até sexta-feira, 20, sob o lema "Diálogo numa Era de Incerteza: Unidos por um Futuro Próspero".

O encontro, que reúne representantes de mais de 20 países africanos e dos cinco Estados nórdicos: Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, acontece num contexto de transformação da política externa de vários países e dá continuidade a um diálogo iniciado em 2001, na Suécia.

A cimeira conta com uma delegação angolana encabeçada pelo ministro das Relações Exteriores, Téte António (na foto), que na quarta-feira, 18, manteve consultas políticas com o homólogo norueguês, Espen Barth Eide, e participou num almoço oferecido pelo ministro do Desenvolvimento Internacional da Noruega, Åsmund Grøver Aukrust.

Neste primeiro dia, quinta-feira, 19, ministros e empresários debatem o aumento do comércio e do investimento, com destaque para energia, minerais críticos e digitalização.

Na sexta-feira, 20, as atenções dos países representados no evento concentram-se na geopolítica, na cooperação internacional e na inteligência artificial.

Para hoje, a programação reserva o Fórum de Negócios, que arranca às 8h30 com a acreditação, seguida da abertura oficial às 10h00 e do painel sobre o futuro da cooperação África-Nórdicos, das 10h15 às 10h45, realçando-se a participação de Téte António na mesa-redonda sobre perspectivas da segurança energética e o futuro da cooperação entre países nórdicos e África.

Das 11h00 às 12h15, vão decorrer em paralelo quatro sessões temáticas: financiamento do futuro, transformação digital, minerais críticos e energia.

À tarde, o programa prossegue com três painéis em plenário: mobilização de capitais e criação de emprego, das 13h15 às 14h05, concretização da transição verde, das 14h05 às 14h55; comércio e investimento, das 15h15 às 16h00, antes das considerações finais, às 16h00.

Esta experiência de partilha e intercâmbio para Angola insere-se numa lógica na qual a gigante Equinor se apresenta como um dos maiores parceiros noruegueses a investir no desenvolvimento do sector petrolífero nacional. Presente em solo nacional desde 1991, a empresa produz em três blocos offshore e considera Angola um dos países centrais e estratégicos da sua carteira internacional.

À margem da reunião, Angola procura sobretudo atrair mais investimento norueguês fora do domínio petrolífero, com foco na transformação industrial e na criação de emprego.