A nova direcção executiva do Bloco Democrático (BD), resultante da 5ª convenção nacional do partido, na sua maioria reconduzida para as mesmas funções "de modo a manter a estabilidade do partido", já tomou posse, estando em pleno funcionamento.

Os membros empossados, segundo apurou o Novo Jornal, estavam à espera do recurso interposto pelo candidato derrotado ao cargo de vice-presidente, Nelson Pestana Bonanvena, que havia impugnado os resultados da província do Zaire.

A comissão eleitoral independente chumbou o recurso, considerando que o processo eleitoral na província do Zaire foi transparente.

"Não houve irregularidades no processo eleitoral na província do Zaire. O argumento apresentado pelo candidato Nelson Pestana Bonanvena não tem fundamento", disse ao Novo Jornal o presidente da comissão eleitoral independente, João Manuel dos Santos.

Com esta explicação, a nova direcção do BD tem como presidente Filomeno Viera Lopes, vice-presidente Américo de Jesus Vaz, secretário-geral Muata Sebastião e presidente da Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização Simão Afonso.

Refira-se que o BD não participou oficialmente nas eleições de 2022 (só alguns dos seus membros entraram pela lista da UNITA) e no próximo pleito eleitoral de 2027 corre o risco de ser extinto, se não voltar a constar no boletim de voto.

O BD surgiu em 2010, na sequência da extinta Frente Para a Democracia (FpD), ditada pela não realização dos mínimos requisitos por Lei (0,5 por cento de votos) nas eleições de 2008.