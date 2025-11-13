Os membros empossados, segundo apurou o Novo Jornal, estavam à espera do recurso interposto pelo candidato derrotado ao cargo de vice-presidente, Nelson Pestana Bonanvena, que havia impugnado os resultados da província do Zaire.
A comissão eleitoral independente chumbou o recurso, considerando que o processo eleitoral na província do Zaire foi transparente.
"Não houve irregularidades no processo eleitoral na província do Zaire. O argumento apresentado pelo candidato Nelson Pestana Bonanvena não tem fundamento", disse ao Novo Jornal o presidente da comissão eleitoral independente, João Manuel dos Santos.
Com esta explicação, a nova direcção do BD tem como presidente Filomeno Viera Lopes, vice-presidente Américo de Jesus Vaz, secretário-geral Muata Sebastião e presidente da Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização Simão Afonso.
Refira-se que o BD não participou oficialmente nas eleições de 2022 (só alguns dos seus membros entraram pela lista da UNITA) e no próximo pleito eleitoral de 2027 corre o risco de ser extinto, se não voltar a constar no boletim de voto.
O BD surgiu em 2010, na sequência da extinta Frente Para a Democracia (FpD), ditada pela não realização dos mínimos requisitos por Lei (0,5 por cento de votos) nas eleições de 2008.