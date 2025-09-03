O novo presidente do Bloco Democrático (BD) será eleito no dia 7 deste mês, pelos militantes das 21 províncias do País, e não pelos delegados, como aconteceu com a votação para o cargo de secretário-geral, que reconduziu Muata Sebastião.

O actual presidente do partido, Filomeno Viera Lopes, será o único candidato, ao passo que o cargo de vice-presidente será disputado pelos militantes Nelson Eduardo Guerra Pestana e Américo de Jesus Valentim Vaz.

"As urnas serão colocadas em todas as sedes provinciais do BD, onde os militantes vão proceder à votação", disse ao Novo Jornal um membro da comissão organizadora da V convenção do partido.

Depois da eleição do presidente e do vice-presidente, a nova direcção do partido vai convocar uma reunião para decidir a sua posição na Frente Patriótica Unida, mas por imperativo legal, o BD deve retirar-se da FPU, para poder concorrer às eleições gerais de 2027 de forma isolada, sob pena de ser extinto da política angolana.

O Bloco Democrático não participou oficialmente nas eleições de 2022 (só alguns dos seus membros entraram pela lista da UNITA) e no próximo pleito eleitoral de 2027 corre o risco de ser extinto, se não voltar a constar no boletim de voto.

Refira-se que o Bloco Democrático (BD) surgiu em 2010, na sequência da extinta Frente para a Democracia (FpD), ditada pela não realização dos mínimos requeridos por Lei 0,5% nas eleições de 2008.