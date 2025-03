O título deste editorial é uma coincidência com o filme brasileiro de 2024, dirigido por Walter Salles, com Fernanda Torres e Fernanda Montenegro como Eunice Paiva em diferentes fases da vida, além de Selton Mello no papel de Rubens Paiva. No passado dia 02 de Março, assinalaram-se cinco anos desde que passei a exercer as funções de director do Novo Jornal, o maior jornalista generalista privado de Angola. Ainda estou aqui, porque nem mesmo eu tinha ideia que ficaria tanto tempo por aqui. Estar aqui é também desmontar todas as narrativas de quem sempre pensou que eu nunca chegaria até aqui. Estar aqui é defraudar e provocar quem sempre "espalhou" que eu desistiria logo na primeira esquina (entenda-se no primeiro mês) ou quem definiu um prazo de validade após a minha nomeação. Por isso digo: Ainda estou aqui!