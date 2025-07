Apesar do aumento expressivo no orçamento, o valor continua aquém das reais necessidades do sector, já que mais de 40% da população não têm acesso adequado a serviços básicos de água, saneamento e higiene, revela uma análise sobre o OGE DE 2025 levada a cabo pelo UNICEF.

Nos últimos cinco anos, a média das verbas alocadas no Orçamento Geral do Estado (OGE) ao sector das Águas, Saneamento Básico e Higiene (ASH) registou um acréscimo significativo, saindo de 1,7% para 1,9%, ou seja, entre 2021 e 2025, a alocação nominal aumentou de 161 mil milhões kwanzas para 643 mil milhões, o que representa uma subida de 300%. Em termos reais, o crescimento foi mais moderado, isto é, foi de 124%, passando de 161 mil milhões Kz para 361 mil milhões no mesmo período. Apesar do aumento expressivo no orçamento, segundo uma análise sobre o OGE de 2025, levada a cabo pelo UNICEF, o valor continua aquém das reais necessidades do sector, uma vez que mais de 40% da população não têm acesso adequado a serviços básicos de água, saneamento e higiene.

O documento consultado pelo Novo Jornal explica ainda que, do total alocado para o presente exercício económico, 80% (521 mil milhões Kz) destina-se ao subsector das Águas, 18% (119 mil milhões Kz) ao saneamento básico e apenas 2% (13 mil milhões Kz) à protecção ambiental.

