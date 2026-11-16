Várias organizações sindicais, de diferentes sectores da sociedade, estão a ser auscultadas pelas comissões de trabalho especializadas da Assembleia Nacional, esta segunda-feira, 16, no quadro do processo de apreciação e discussão da proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para o exercício económico de 2027.

Segundo a Assembleia Nacional, a iniciativa visa recolher contribuições, preocupações e recomendações dos diferentes sectores, com vista a enriquecer a análise da proposta orçamental e assegurar que as principais necessidades dos parceiros sociais sejam devidamente consideradas.

O Sindicato Nacional dos Professores (SINPROF) assegura que vai apresentar sugestões que visam melhorar o sector da Educação e pedir aos deputados que instem o Governo a cumprir os recursos alocados à Educação.

A Ordem dos Enfermeiros de Angola vai pedir um maior financiamento para o sector da Saúde e a resolução da escassez de profissionais.

Na mesma linha está o Sindicato dos Enfermeiros de Angola que, para além do aumento da verba para o sector, quer ver pagas as dívidas das empresas prestadoras de serviços ao Ministério da Saúde, que têm enfrentado dificuldades no fornecimento de material por falta de pagamento.

Os antigos combatentes esperam ter verbas melhores e que o OGE 2027 traga regalias que visem melhorar as condições de vida dos associados.

Conforme a agenda de trabalho, a 1ª comissão reúne-se com representantes dos sectores da Justiça e do Direito, enquanto a 2ª comissão realiza dois encontros de trabalho com representantes dos sectores da Defesa, Segurança, Ordem Interna, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria.

A 3ª comissão ausculta os parceiros ligados à Diplomacia e Relações Internacionais. Já a 4ª comissão promove encontros com representantes do Desenvolvimento Local, a 6ª com os sectores da Saúde, Educação e Ensino Superior e a 8ª com parceiros ligados à Família, Infância e Acção Social.

Com estes encontros, a Assembleia Nacional diz procurar reforçar a participação dos diferentes segmentos da sociedade no processo de discussão do OGE 2027, de modo a garantir uma abordagem mais abrangente e participativa na apreciação das prioridades e opções orçamentais para o próximo exercício económico.