A Organização da Mulher Angolana (OMA) abriu o período de recepção de candidaturas para o cargo de secretária-geral da organização, tendo em vista a realização do 8º congresso ordinário, que terá lugar entre os dias 27 de Fevereiro e 02 Março de 2026.

Segundo a comissão preparatória do conclave, o período das candidaturas vai de 01 de Dezembro 2025 a 15 de Janeiro de 2026.

São elegíveis todos os membros da organização, com requisitos de, no mínimo, 10 anos militância e maioridade, conforme consagrado na Constituição.

As conferências provinciais de renovação de mandatos da Organização da Mulher Angolana para a eleição ao cargo de secretárias executivas decorrem em todo o país, anunciou a organização.

Segundo apurou o Novo Jornal, as conferências já tiveram lugar na Huíla, Lunda-sul, Moxico Leste, Luanda, Bié, Kuanza-Norte, Icolo e Bengo, Kubango, Lunda-Norte Namibe e Huambo, para a eleições ao cargo de secretárias executivas.

Sob o lema "Mulher angolana unidas para transformar os desafios em conquistas", o evento vai acolher 2.500 delegadas das 21 províncias do país e dos comités da OMA nas comunidades no exterior.

O Congresso vai servir para fazer um balanço e a avaliação da execução do programa de acção, aprovar documentos reitores da organização e os estatutos para o mandato 2026-2031.