A Organização da Mulher Angolana (OMA), braço feminino do MPLA, deu início, em todo país, às conferências municipais de balanço e renovação de mandatos nas estruturas de base, no âmbito da preparação do 8º congresso ordinário que terá lugar no mês de Fevereiro de 2026.

As conferências, de acordo com a OMA, vão ajustar estratégias de acção e uniformizar métodos de trabalho para uma melhor articulação entre os níveis nacional, intermédio e de base.

A nível da província de Luanda, as assembleias constitutivas realizadas à luz da nova divisão política administrativa já elegeram Rita Mutamba, município de Belas, Suzana Filipe, Cacuaco, Beatriz Tinta, Ingombota, Marta Gola, Viana, Laurentina Jacinto, Hoji-Ya-Henda, Dulce Manuel, Kilamba, Luísa Congo, Mulenvo, Manuela Magnólia, Rangel e Elsa Luvumbo, Cazenga.

O lema do 8º congresso da OMA é "Mulher Angolana: Unidas para Transformar os Desafios em Conquistas".

Refira-se que a OMA foi formalmente estabelecida com estatutos em 02 de Março de 1962.