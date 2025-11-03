As conferências, de acordo com a OMA, vão ajustar estratégias de acção e uniformizar métodos de trabalho para uma melhor articulação entre os níveis nacional, intermédio e de base.
A nível da província de Luanda, as assembleias constitutivas realizadas à luz da nova divisão política administrativa já elegeram Rita Mutamba, município de Belas, Suzana Filipe, Cacuaco, Beatriz Tinta, Ingombota, Marta Gola, Viana, Laurentina Jacinto, Hoji-Ya-Henda, Dulce Manuel, Kilamba, Luísa Congo, Mulenvo, Manuela Magnólia, Rangel e Elsa Luvumbo, Cazenga.
O lema do 8º congresso da OMA é "Mulher Angolana: Unidas para Transformar os Desafios em Conquistas".
Refira-se que a OMA foi formalmente estabelecida com estatutos em 02 de Março de 1962.