Numa carta aberta dirigida ao presidente da Assembleia Nacional de Angola, a OMUNGA, UPANGE, Friends of Angola e a ALDA manifestaram-se "preocupadas" com as declarações do Presidente da República, João Lourenço, sobre as eleições autárquicas.
"A nossa manifestação incide centralmente sobre a urgência de conclusão de institucionalização das autarquias locais, imperativo constitucional consagrado no artigo 217 e seguintes da Constituição da República de Angola", lê-se na carta cittada pela Lusa.
Aos deputados à Assembleia Nacional pedem que sejam promovidos os "consensos necessários" entre os grupos parlamentares para que seja aprovada a legislação autárquica remanescente,
Defendem auscultação pública e participação cidadã neste processo, considerando que a realização de consultas amplas às populações das 21 províncias de Angola deve garantir que a sociedade civil, autoridades tradicionais e cidadãos em geral sejam parte activa na construção do modelo autárquico.
O Presidente João Lourenço exortou, na quinta-feira, a oposição a desbloquear o impasse na Assembleia Nacional para a criação do Poder Local no país, tendo referido que a criação de municípios eleitos está dependente do consenso parlamentar.
João Lourenço, que falava na abertura do último ano parlamentar da V Legislatura, referiu que "compete aos deputados, aos diferentes grupos parlamentares fazerem o esforço difícil, mas possível, de ultrapassar o impasse".