João Lourenço já está em Nova Iorque, EUA, para onde viajou no Domingo, 20, com os olhos postos nos indispensáveis encontros bilaterais de corredor proporcionados pelas reuniões magnas anuais da ONU.

O Presidente angolano não deixará ainda de aproveitar a 81ª Assembleia-Geral (AG) da ONU para limar arestas sobre o realinhamento de Angola quanto aos eixos geoestratégicos que movem o Planeta nestes tempos de provação.

Com o mundo a arder em várias frentes de guerra, que afectam fortemente, Angola, João Lourenço, que lidera uma das economias africanas de maior volatilidade económica, não deixará de lembrar aos novos amigos que o seu país também tem interesses e foi por eles que iniciou uma nova trajectória de alinhamentos globais e geoestratégicos.

E são muitos, desde logo como é que Angola pode fazer perceber as grandes economias ocidentais, EUA e União Europeia, que, ao reposicionar-se geoestrategicamente havia uma condição prévia: não deixar cair Angola.

Foi num contexto de visitas aos EUA semelhante a esta, pouco depois de ter chegado ao poder, em 2017, que João Lourenço disse sem papas na língua que Angola estava a fazer esta mudança de alinhamento por si, não contra ninguém, mas que tinha optado pelos EUA e pelo Ocidente em geral, depois de décadas lado a lado com Rússia e China.

A intenção foi sempre alargar as possibilidades de atrair novos investimentos, o que foi conseguido com o projecto milionário do Corredor do Lobito, mas pouco mais aconteceu, e, perante as dificuldades crescentes, o aperto da dívida, é chegado o momento dos amigos novos se chegarem à frente.

Não é certo que o Presidente angolano o vá dizer no seu discurso diplomático quando na terça-feira, 22, subirá ao palco, mas seguramente que o fará nas dezenas de conversas bilaterais, ou multilaterais restritas, porque defender os interesses do país é a sua missão.

Que termina em finais do ano que vem, quando o seu partido, o MPLA, volta a sujeitar-se ao teste das urnas, numa das eleições mais difíceis de sempre, e não é apenas pelo desgaste de meio século no poder.

É também, porque as dificuldades económicas, com o país afogado na sua dívida externa, o petróleo a perder fôlego, a diversificação económica que tarda a impor-se e a substituir o crude como motor da economia, não têm, ou serão poucos os exemplos, comparação...

Para resolver estes problemas, como a generalidade dos países em desenvolvimento, especialmente africanos, latino-americanos e asiáticos, a teia de amizades estratégica é fundamental... e se não agora, quando?

É que em Washington, mesmo que, penosamente, a diplomacia norte-americana procure diluir os efeitos da chegada de Donald Trump à Casa Branca, deixou de se olhar para o continente africano da mesma forma que Joe Biden o fazia. E agora o Presidente angolano terá a oportunidade de lhe dizer, ou fazer-lhe chegar, que as Nações cumprem acordos, históricos ou recentes, mesmo que quem as comanda muda pelo voto e sob o ciclo das democracias.

Por isso, João Lourenço, como a Lusa fez nota, viajou este Domingo, 20, para Nova Iorque, para participar na 81ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, onde discursa amanhã.

O encontro anual que reúne representantes dos 193 países da ONU tem como lema "Restaurar a Confiança, Gerir a Transformação: uma Organização das Nações Unidas que Produz Resultados para Todos" e, este ano, deverá centrar ainda a atenção na sucessão do actual secretário-geral, o português António Guterres, cujo mandato termina a 31de dezembro.

No comunicado à imprensa, a Presidência da República refere que o ponto alto da missão do Chefe de Estado, João Lourenço, "está previsto para terça-feira, 22 de setembro, dia em que o líder angolano subirá à tribuna da ONU para se dirigir ao mundo com o seu discurso anual".

"Tal como acontece todos os anos, o Presidente João Lourenço vai aproveitar a sua permanência por alguns dias em Nova Iorque para cumprir uma agenda diplomática intensa à margem da participação nos trabalhos da Assembleia Geral", acrescenta.

De acordo com a informação disponibilizada, está previsto que o Chefe de Estado se reúna "em diferentes momentos com personalidades influentes da política, da economia, das ciências e de todos os domínios que se mostram relevantes para o progresso de uma nação como Angola, mergulhada num consistente programa de transformação que abarca múltiplas áreas e frentes".

A delegação de Angola inclui também o ministro das Relações Exteriores (MIREX), Téte António, que já viajou para Nova Iorque, no sábado, e que deverá acompanhar as actividades da diplomacia angolana e contribuir para a definição e apresentação das posições de Angola.

A participação de Angola na Assembleia Geral da ONU "constitui uma oportunidade para reafirmar o compromisso do país com os princípios da Carta das Nações Unidas, o diálogo, a paz e a segurança internacionais, a cooperação entre os Estados e a promoção do desenvolvimento sustentável", informou o MIREX.

Segundo a fonte, a delegação de Angola integra altos funcionários do aparelho central do Estado, bem como responsáveis e quadros do Ministério das Relações Exteriores, que acompanharão os trabalhos e as atividades diplomáticas previstas à margem da Assembleia Geral.

A agenda "deverá incluir contactos e encontros bilaterais e multilaterais com representantes de diferentes Estados e organizações internacionais, no âmbito do reforço das relações de amizade, cooperação e solidariedade entre Angola e os seus parceiros".