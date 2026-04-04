Sociedade civil apresenta manifesto contra o discurso ilusório da oposição de alternância quando instituições eleitorais estão alegadamente capturadas pelo Executivo. Oposição é acusada de concorrer às eleições para beneficiar de recursos financeiros do Estado no Parlamento e na CNE.

Um grupo da sociedade civil angolana apresenta, este mês, em Luanda, manifesto sobre a actual conjuntura política, com enfoque na impossibilidade de alternância do poder por meio do simulacro eleitoral de 2027.

O manifesto assenta em três eixos centrais: uma análise da conjuntura nacional, fundamentada na verdade, incluindo a persistência e o aprofundamento de uma cultura política de carácter ditatorial.

Denuncia o discurso da alternância como uma das maiores falácias das últimas décadas e convoca o povo para caminhar sozinho, no âmbito do que chamam de uma "Nova Luta de Libertação Nacional".

A iniciativa é coordenada pela socióloga e jornalista Luzia Moniz e pelo pesquisador e professor Domingos da Cruz.

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