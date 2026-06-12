A Assembleia Nacional tem a partir desta sexta-feira,12, um novo secretário-geral. Manuel António Freire foi nomeado pelo presidente do Parlamento angolano, Adão de Almeida, para substituir Pedro Agostinho de Neri.

Agostinho de Neri tinha sido nomeado secretário-geral pelo então presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, em 2012. Integrou a lista de deputados do MPLA nas eleições gerais de 2017, mas suspendeu o mandato e foi reconduzido como secretário-geral.

Esta sexta-feira, Adão de Almeida nomeou, por despacho, Manuel António Freire, para exercer, em comissão de serviço, o cargo de secretário-geral da Assembleia Nacional.

À data da sua nomeação, Manuel António Freire, desempenhava as funções de administrador do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), tendo anteriormente exercido diversos cargos de direcção e gestão na Administração Pública.