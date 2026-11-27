A Assembleia Nacional elegeu, esta sexta-feira, 27, o vice-presidente do Tribunal Constitucional (TC), Manuel Sebastião Camati, em substituição da juíza Victoria Manuel da Silva Izata, em fim de mandato, indicado pelo Grupo Parlamentar do MPLA.

O Grupo Parlamentar da UNITA indicou Angelo Abel Sapinhala para o Constitucional, em substituição de Vitorino Domingos Hossi, falecido no dia 19 de Agosto de 2026.

O Tribunal Constitucional de Angola é composto por 11 juízes conselheiros, escolhidos de entre juristas e magistrados, para um mandato de sete anos não renováveis: quatro juízes são indicados pelo Presidente da República (incluindo o presidente do TC), outros quatro são eleitos pela Assembleia Nacional por maioria de dois terços dos deputados em efectividade de funções (incluindo o vice-presidente), dois juízes são eleitos pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial e um é seleccionado por concurso público curricular, nos termos da Lei.