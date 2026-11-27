A proposta de Lei sobre pesticidas, fertilizantes e correctivos agrícolas, que estabelece regras para regular todo o ciclo de vida destes produtos, da produção e registo até à comercialização, transporte, aplicação e descarte, é debatida esta sexta-feira, 27, na generalidade, na Assembleia Nacional.

O documento estabelece um quadro normativo para a produção, registo, controlo, importação, exportação, comercialização, transporte, uso e descarte destes produtos, com o objectivo de modernizar a legislação e reforçar a segurança alimentar e ambiental do País, segundo o Executivo.

A proposta constitui "um instrumento fundamental" para a implementação das políticas económicas em curso no sector agrícola e "visa assegurar a produção de alimentos saudáveis, aumentar a produtividade e permitir uma maior inserção de Angola no mercado de livre comércio da SADC, bem como nos mercados regionais e internacionais".

O ministro da Agricultura e Florestas, Isaac dos Anjos, aquando da apreciação da proposta em reunião do Conselho de Ministros, sublinhou que a nova legislação vem substituir diplomas datados de 1936 e 1954, considerados desajustados à realidade actual.

O governante destacou ainda que a proposta reforça as regras de transporte e descarte de pesticidas e resíduos, em conformidade com normas internacionais de protecção ambiental, garantindo simultaneamente maior controlo do mercado interno e a prevenção de riscos para a saúde pública.

Composto por seis capítulos e 28 artigos, o documento tem como fundamento constitucional o artigo 39 da Constituição da República de Angola, que consagra o direito de todos a um ambiente sadio e não poluído.

Entre os principais objectivos do documento, de acordo com a fundamentação da proposta, constam a prevenção da contaminação dos solos e dos recursos hídricos, a protecção dos consumidores e dos trabalhadores agrícolas e o incentivo à adopção de práticas agrícolas responsáveis.