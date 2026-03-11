Os partidos políticos com ou sem assento no Parlamento, escolheram o próximo fim-de-semana, 14, para definir estratégias eleitorais em reuniões a nível central e actos políticos, tendo em vista as eleições de 2027.

A UNITA, principal partido da oposição, celebra, a 14 de Março, 60 anos sobre a sua fundação e vai assinalar a data com uma deslocação à localidade de Muangai (onde foi fundada a organização política por Jonas Savimbi), que dista 220 quilómetros do Luena, capital da província.

O MPLA, partido no poder, prossegue também sábado, 14, em todo o País, com o lançamento da Agenda Política para 2026, que visa o fortalecimento da vida interna do partido em todas as suas vertentes, com destaque para a actualização da sua base militante, o desenvolvimento do processo orgânico do seu 9º congresso ordinário do.

O Bloco Democrático (BD) define, nos dias 13, 14 e 15, as estratégias eleitorais para as eleições gerais de 2027, durante a primeira reunião da comissão política do partido.

O encontro, segundo a organização, serve para traçar medidas políticas e organizativas com vista ao reposicionamento do BD no panorama político angolano.

Depois de vários adiamentos, a FNLA assegurou que todas as condições logísticas estão criadas para acolher os membros do comité central nos dias 13 e 14 de Março, para a marcação da data para a realização do 9º congresso.

O presidente do partido, Nimi-a-Nsimbi, tem sido acusado de infringir os estatutos internos, as normas e princípios que regem aquela formação política, por não convocar a reunião do Comité Central.

O comité central do Partido Pacífico Angolano (PPA), coligado com a CASA-CE, discute no próximo sábado, 14, assuntos estratégicos do partido com vista à aprovação de mecanismos de implantação e mobilização ao nível do território nacional.

O presidente do PPA, Eduardo Garcia, disse que o partido vai ainda neste segundo encontro ordinário aprovar um conjunto de estratégias para munir aquela força política de capacidade de penetração nas comunidades, por formas a divulgar a imagem do seu líder e assinalar presença no espaço político angolano.