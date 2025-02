As audições solicitadas pelo maior partido da oposição foram dirigidas aos ministérios da Justiça e dos Direitos Humanos, da Administração do Território, do Interior, da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Ambiente, Pescas, Obras Pública e Energia Águas e Finanças.

Ao ministro do Interior, a UNITA quer saber o número de cidadãos presos e detidos e o excesso de prisão preventiva no país, além dos assassinatos de 20 cidadãos na província do Kwanza Norte nos últimos 12 meses.

Relativamente ao ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, o principal partido do "Galo Negro" quer informações pormenorizadas sobre número de cidadãos com Bilhete de Identidade, sem Bilhete de Identidade, o número de Bilhetes de Identidade emitidos e não distribuídos aos seus titulares.

As condições das recentes criadas provinciais do Kuando, Icolo Bengo e Moxico Leste e novos municípios são outras inquietações com que a UNITA quer confrontar o ministro da Administração do Território.

Uma audição conjunta foi solicitada às ministras da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, da Educação e Finanças para prestarem informações sobre o enquadramento dos candidatos aprovados no concurso público 2023/2024.

Dá ministra das Pescas e Recursos Marinhos, a UNITA quer que esta preste informações sobre a situação actual do sector das pescas (pesca marítima e pesca continental), as infra-estruturas em todos os segmentos da cadeia de valor da pesca marítima, a produção do sal e conservação do pescado (...) o número de empresas do sector das pescas e número de trabalhadores despedidos nos últimos 12 meses.

Relativamente aos ministros das Obras Públicas, Energia e Águas e Ambiente a UNITA quer informações sobre a empresa contratada para a construção de esgoto de transporte de resíduos sólidos e líquidos na via expressa Luanda-Viana.

A UNITA diz ter informações de que os resíduos sólidos e líquidos são transportados para o canal do Kikuxi que abastece água para consumo de grande parte da cidade de Luanda, uma situação grave que, a confirmar-se, constitui um atentado a saúde pública.

Segundo a nota, os pedidos de audições são uma resposta às inúmeras solicitações e reclamações que o Grupo Parlamentar da UNITA tem recebido de cidadãos, associações, sindicatos, empresas e entidades lesadas pelos incumprimentos e débeis serviços prestados pelas entidades requeridas e instituições sob sua jurisdição.