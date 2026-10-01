Um jovem de 26 anos foi detido na província do Cuanza-Sul acusado de espancar a tia até à morte, após acusar a vítima de ter causado o falecimento de um parente com recurso à feitiçaria.

A detenção do acusado, que residia no sector do Gango, bairro São Carlos, aconteceu quarta-feira, 30 de Setembro, após o suposto homicídio, numa operação realizada pela brigada anti-crime do comando municipal do Mussende da Polícia Nacional (PN).

O detido, que acusava a mulher de ser feiticeira, deslocou-se até à residência desta e espancou-a até à morte, colocando-se em seguida em fuga para parte incerta.

Posteriormente, foram realizadas diligências que permitiram a sua localização e que determinaram o seu encaminhamento para o Ministério Público para a devida responsabilização criminal.

As informações foram avançadas pelo chefe do departamento de comunicação institucional e imprensa da PN no Cuanza-Sul, Tomás Filipe António.