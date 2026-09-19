O Governo anunciou que vai instalar uma balança de pesagem na ponte sobre o rio Cuanza a partir de Novembro, para fiscalizar as viaturas que circulam com excesso de carga.

A medida foi anunciada pelo ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Alberto dos Santos, e o objetivo principal é garantir a conservação das estradas e travar o desgaste prematuro das infraestruturas provocado pelo excesso de carga dos veículos pesados.

A decisão, segundo o ministro, em declarações à Rádio Nacional de Angola, está alinhada com a nova fase de gestão da rede rodoviária nacional, que inclui a introdução do pagaamento de portagens e o reforço dos mecanismos de fiscalização.