O Presidente da República, João Lourenço, segue esta quinta-feira, 12, para Addis Abeba Etiópia, onde fará, na sede da União Africana, a entrega das pastas ao seu sucessor na presidência rotativa da organização pancontinental.

O senhor que se segue na liderança da União Africana é o Presidente do Burundi que receberá das mãos de João Lourenço, durante a Cimeira anual, as pastas relativas aos assuntos que João Lourenço tinha em mãos, nomeadamente os vários conflitos transversais ao continente.

Évariste Ndayishimiye vai assumir a presidência rotativa da organização até Fevereiro de 2027, depois de ter desempenhado, nos últimos 12 meses, as funções de primeiro vice-presidente, em conformidade com os estatutos e regulamentos da instituição.

João Lourenço exerce a liderança da UA, desde Fevereiro de 2025, na sequência da sua eleição estatutária pela região da África Austral na qual Angola está inserida.

No fim de mandato como Presidente rotativo da União Africana, o Chefe de Estado angolano foi eleito esta terça-feira, 10, Presidente em exercício do Comité de Orientação dos Chefes de Estado e de Governo da AUDA-NEPAD, a Agência de Desenvolvimento da União Africana.

Ainda na Presidência da União Africana, Angola propôs, esta quarta-feira, 11, um novo cessar-fogo entre o Governo da República Democrática do Congo (RDC) e o movimento M23, a vigorar a partir das 12: 00 horas do dia 18 deste mês.

Segundo um comunicado da Presidência da República tornado público esta quarta-feira, a proposta surge na sequência do encontro realizado na última segunda-feira, em Luanda, entre o Chefe de Estado angolano e os homólogos do Togo, Faure Essozimna Gnassingbé, da RDC, Félix Tshisekedi, e o ex- Presidente da República Federal da Nigéria, Olusegun Obasanjo.

O documento dá conta que o Governo angolano aguarda por um pronunciamento público de aceitação da data proposta.

Relativamente ao início da fase preparatória do diálogo Inter-Congolês, a decorrer em Luanda, o comunicado informa que as autoridades angolanas vão anunciar oportunamente quais os próximos passos previstos.

O encontro de Luanda decorreu num contexto de persistente instabilidade no leste da RDC, que continua a preocupar os países da região e a mobilizar diversos esforços diplomáticos africanos com vista à promoção do diálogo e à redução das tensões.

Ao longo do seu exercício à frente da UA, João Lourenço evidenciou-se pela promoção da paz e da segurança no continente, pelo incentivo ao diálogo político e pelo fortalecimento da cooperação entre os Estados-membros, contribuindo para a afirmação de Angola como um actor de peso na diplomacia regional e internacional.

A União Africana (UA) é composta por 55 países membros e esta organização intergovernamental engloba todos os estados soberanos do continente africano, incluindo a República Árabe Saaraui Democrática.

A UA, com sede em Adis Abeba, Etiópia, foi lançada em 2002, substituindo a Organização da Unidade Africana (OUA).