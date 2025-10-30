A Presidência passará a contar com um Centro de Tradução e Interpretação (CTI), serviço especializado que deverá garantir a tradução e interpretação, em diversos contextos, "com precisão, clareza, fidelidade e confidencialidade" das mensagens transmitidas ou recebidas pelo Presidente da República e seus interlocutores.

Este Centro de Tradução e Interpretação, que ficará sob a alçada do secretário geral do Presidente da República e funcionará sob a coordenação metodológica do secretário do PR para os assuntos diplomáticos e de cooperação internacional, terá como ocupação a interpretação nas actividades em que participa o Presidente da República, a vice-Presidente, a primeira-dama e outras entidades oficiais.

Segundo o documento consultado pelo Novo Jornal, o CTI terá de garantir a tradução oral, em tempo real, utilizada em conferências, reuniões internacionais e eventos ao vivo; a tradução de documentos oficiais e de trabalho recebidos ou enviados pelo Presidente da República a outras entidades; a tradução oral após o discurso original, comum em reuniões bilaterais, entrevistas e discursos formais;

Deverá ainda fazer a mediação linguística em contextos informais, como visitas técnicas ou reuniões de trabalho em que participam ministros de Estado e secretários do Presidente da República; garantir a comunicação em língua gestual angolana e braile, permitindo a inclusão de pessoas com deficiência visual e auditiva; fornecer serviços de interpretação realizados por meio de plataformas digitais, como videoconferências; e facilitar a comunicação entre falantes de diferentes idiomas, garantindo a precisão e a fidelidade na transmissão de informações.

O Centro de Tradução e Interpretação agora criado integra na sua estrutura dois serviços, sendo um para tradução e outro para interpretação.

4. Os serviços são dirigidos por funcionários com a função de director dos órgãos auxiliares do Presidente da República nomeados pelo seu secretário geral, que irá aprovar o modo de organização e funcionamento do Centro de Tradução e Interpretação.