PR aprova ajuste directo de 24 milhões USD para mais dois SIAC e para infraestruturas de apoio à inserção de jovens no mercado de trabalho por via de formação profissional

O Presidente da República aprovou, por ajuste directo, a obra do pavilhão de formação profissional em artes e ofícios na comuna dos Ramiros, município de Belas, e duas empreitadas de construção de gabinetes do Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão (SIAC), um em Luanda, no Kilamba, e outro no Bié, na cidade do Cuíto.