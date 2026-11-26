O Presidente da República deu luz verde a um ajuste directo de 88,4 milhões de dólares norte-americanos para a execução e fiscalização do programa de sustentabilidade financeira e modernização tecnológica da Empresa Provincial de Águas e Saneamento de Benguela-E.P. (EPAS Benguela), com recurso à linha de crédito da Gemcorp.

De acordo com o documento consultado pelo Novo Jornal, a intervenção visa reestruturar de forma urgente o ciclo comercial da empresa pública, garantindo que a água distribuída na província seja convertida em receita arrecadada, medida considerada essencial para assegurar a continuidade e a futura expansão do abastecimento à população local.

O projecto prevê uma modernização integral da infra-estrutura tecnológica da EPAS Benguela, com foco no reforço da segurança da informação e na estabilidade dos sistemas operativos.

A modernização tecnológica aposta na transição para contadores inteligentes e pré-pagos, avaliada em cerca de 23 milhões de dólares, iniciativa que pretende eliminar a facturação por estimativa, combater ligações clandestinas e garantir aos consumidores maior controlo sobre os seus gastos. Paralelamente, a operadora avança com a actualização do cadastro comercial nos municípios litorais de Benguela, Lobito, Catumbela, Baía Farta e Navegantes, num trabalho conduzido pelo consórcio liderado pela ACQUA.

O reforço da sustentabilidade financeira procura responder ao desequilíbrio das contas da empresa, cuja dívida acumulada dos clientes ultrapassa os 10 mil milhões de kwanzas.

A empreitada de obras públicas está orçada em 85,9 milhões USD, enquanto os erviços de fiscalização estão avaliados em 2,5 milhões USD.

Será o ministro da Energia e Águas a aprovar as peças do procedimento e a assinar os contratos.