O Presidente da República (PR) autorizou, por ajuste directo, uma despesa global superior a 135,6 milhões de dólares norte-americanos destinada à execução do projecto de electrificação da província do Cuanza Sul, com recurso a uma linha de crédito internacional estruturada pela Gemcorp.

A medida visa reforçar e expandir a rede eléctrica em seis localidades da província do Cuanza Sul, beneficiando cerca de 14.500 famílias.

De acordo com o diploma, a intervenção surge da necessidade urgente de colmatar as carências nas infra-estruturas de transporte e distribuição de energia eléctrica nas localidades de Waku Kungo, Amboiva, Cassongue, Pambangala, Gabela e Quilenda, cuja limitação tem condicionado o funcionamento dos serviços públicos e o desenvolvimento económico local.

No corredor Waku Kungo - Amboiva/Cassongue, o Governo prevê a instalação de 110 quilómetros de linha de transmissão em 60 kV, a intervenção na subestação de Waku Kungo e a construção de duas novas subestações (60/30 kV) em Amboiva e Cassongue. O plano inclui ainda 12 quilómetros de rede de média tensão, 45 postos de transformação e 7.500 ligações domiciliares.

A empreitada de construção está avaliada em 119,5 milhões USD, a coordenação e gestão conta com um orçamento de 10,4 milhões USD, e a fiscalização foi fixada em 5,6 milhões USD.

O PR delega competências ao ministro da Energia e Águas, com faculdade de subdelegar, para aprovar as peças do procedimento, verificar a legalidade dos actos e assinar os respectivos contratos.