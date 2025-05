O Observatório Nacional Contra o Terrorismo (ONCT) é um organismo colegial e multissectorial, de natureza consultiva, encarregado da coordenação, estudo, recolha, análise, processamento e partilha de toda a informação necessária, visando a prevenção, repressão e combate ao terrorismo, segundo o documento consultado pelo Novo Jornal.

O ONCT, que depende directamente do Chefe de Estado e do Governo, deverá "coordenar o estudo, análise, tratamento e a partilha de informações no âmbito da prevenção, repressão e combate ao terrorismo, a organização dos planos de execução das acções previstas na Estratégia Nacional de Prevenção, Repressão e Combate do Fenómeno do Terrorismo, bem como a articulação e coordenação entre os pontos de contacto para as diversas áreas de intervenção sobre a matéria no plano da cooperação nacional e internacional", lê-se no decreto assinado pelo Presidente.

Coordenado pelo ministro do Interior, o ONCT é composto igualmente pelos ministros da Defesa Nacional, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria; das Relações Exteriores; das Finanças; da Justiça e dos Direitos Humanos; das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social; do Ambiente; da Acção Social, Família e Promoção da Mulher; da Cultura; e dos Transportes.

Fazem ainda parte da estrutura deste observatório o chefe de Estado Maior General das Forças Armadas Angolanas, o comandante-geral da Polícia Nacional de Angola, o chefe do Serviço de Informações e Segurança de Estado, o director geral do Serviço de Inteligência Externa, o chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar.

Também os directores gerais do Serviço de Investigação Criminal, do Serviço de Migração e Estrangeiros, da Unidade de Informação Financeira e os representantes da Casa Militar do Presidente da República, da Procuradoria Geral da República e do Banco Nacional de Angola integram o ONCT.