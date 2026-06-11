O Presidente da República deu luz verde à compra de produtos químicos para tratamento de água, depois da aprovação por concurso público das quatro empresas responsáveis pelo fornecimento. A despesa ascende aos 23,1 mil milhões de kwanzas (25,1 milhões de dólares).

O Novo Jornal verificou que os nove contratos de prestação de serviços para aquisição de produtos químicos para o tratamento de água são destinados às áreas de Luanda/Candelabro, Luanda/Calumbo, Kifangondo, Luanda-Sudeste, Luanda-Sul, Kicuxi 1 e 2, Bom Jesus, Kilamba, Cabiri, Muxima e Caquengue.

O primeiro contrato diz respeito ao aprovisionamento de sulfato de alumínio para Luanda/Candelabro, no valor de 3 mil milhões kz e será celebrado com a empresa VAMNARD, que vai também fornecer sulfato de alumínio para Luanda/Calumbo e Kifangondo, no valor de 2 mil milhões kz e para a área Luanda/Luanda-Sudeste, Luanda-Sul, Kikuxi I e II, Bom Jesus, Kilamba, Cabiri, Muxima, Caquengue e Caxicane por 2,2 mil milhões kz.

A VAMNARD foi também escolhida para o fornecimento de hidróxido de cálcio, polímero catiónico coadjuvante, polímero coadjuvante 3256 Sudfloc, polímero aniónico, clorato de sódio e ácido clorídrico, por 5,1 mil milhõees kz.

A PG MÁXIMO foi a empresa seleccionada para o abastecimento de sulfato de alumínio para as Empresas Provinciais de Água e Saneamento, por 2,4 mil milhões kz, para o fornecimento de hipoclorito de cálcio para Luanda/Luanda-Sudeste, Luanda-Sul, Kikuxi I e II, Bom Jesus, Kilamba, Cabiri, Muxima, Caquengue e Caxicane, por 1,9 mil milhões kz.

A empresa SINOHYDRO ficará rresponsável pelo fornecimento de hipoclorito de cálcio para as Empresas Provinciais de Água e Saneamento (EPAS), por 2,9 mil milhões, e pelo abastecimento de hipoclorito de cálcio em comprimidos para Luanda/Candelabro, Calumbo, Kifangondo, Luanda-Sudeste, Luanda-Sul, Kikuxi I e II, Bom Jesus, Kilamba, Cabiri, Muxima, Caquengue e Caxicane, no valor de 983 milhões de kwanzas.

Ao ministro da Energia e Águas é delegada competência, com a faculdade de subdelegar, para a celebrar os contratos.