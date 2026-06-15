O Presidente da República, João Lourenço, foi esta segunda-feira, 15, o primeiro cidadão a actualizar o seu registo eleitoral oficioso, com prova de vida, num processo que vai estender-se até 15 de Março do próximo ano.

O acto de abertura do processo, que vai abranger mais de 16 milhões de cidadãos em todo o País, aconteceu no município de Ingombota, em Luanda.

Para assegurar a execução do processo, o Executivo vai colocar em funcionamento 634 Balcões Únicos de Atendimento ao Público (BUAP) em todo o País, mas, numa primeira fase, serão activados 254 postos de atendimento distribuídos pelas 21 províncias.

O ministro da Administração do Território (MAT), Daniel Félix Neto, anunciou que estarão mobilizados mais de 10 mil brigadistas para apoiar a actualização dos dados dos cidadãos e prova de vida, tanto nos postos fixos como através de acções de proximidade junto das comunidades.

O registo eleitoral oficioso é o recenseamento de cidadãos maiores de idade, legalmente habilitados para votar.

Funciona através da transferência contínua de dados da base de dados de identificação civil (como a emissão do Bilhete de Identidade) para a base de dados oficial de eleitores.

Este mecanismo tem sido implementado pelo Governo para facilitar o processo eleitoral, reduzir a abstenção, manter os dados actualizados e evitar filas prolongadas em vésperas de eleições.