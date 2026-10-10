O Presidente da República, João Lourenço, viaja este sábado para Roma, para participar, na segunda-feira, no Fórum Mundial da Alimentação, promovido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). A comitiva presidencial vai também reforçar o apoio de Angola à candidatura de Josefa Sacko, actual embaixadora do país em Itália, ao cargo de directora-geral da FAO para o mandato de 2027-2031.

A informação foi tornada pública por Luís Fernando, secretário do Presidente da República para os Assuntos de Comunicação Institucional e Imprensa, que destacou que a presença de João Lourenço no evento se reveste "de particular importância", num momento em que Angola apresenta uma candidata ao cargo de directora-geral daquela organização.

Josefa Sacko, engenheira agrónoma e actual embaixadora de Angola em Itália, defende a valorização da agricultura familiar, das mulheres e da juventude, na modernização dos sistemas de produção e no reforço da segurança alimentar. A sua candidatura constitui uma das prioridades da diplomacia angolana no quadro da participação do país nos fóruns multilaterais ligados à agricultura, à alimentação e ao desenvolvimento sustentável.

A eleição para o cargo de director-geral da FAO está prevista para Julho de 2027 e deverá definir a liderança da organização responsável por coordenar os esforços internacionais para combater a fome, melhorar a nutrição e promover a segurança alimentar.

O fórum decorre de 8 a 16 de Outubro de 2026, na sede da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), com os delegados, ministros e chefes de Estado a concentrar-se em responder aos desafios mais urgentes enfrentados pelo sistema alimentar global, como o combate à fome oculta e à desigualdade nutricional, a adaptação climática e agricultura familiar.

Estão igualmente previstos painéis focados em transformar o acesso das mulheres e pequenos produtores a ferramentas tecnológicas e microcréditos para potenciar a autonomia financeira no campo, assim como um debate paralelo dedicado exclusivamente à gestão sustentável da água e à preservação da biodiversidade dos ecossistemas como recursos vitais para garantir alimento no futuro.