O Presidente da República não vai, afinal, participar no Congresso Nacional da Reconciliação, mesmo depois de a CEAST ter mudado a data para a primeira semana de Novembro, ajustada à agenda do Chefe de Estado.

A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) tinha anunciado a presença do Chefe de Estado no congresso, inicialmente marcado para finais deste mês, mas adiado para a primeira semana de Novembro, depois de ajustada a data à agenda de João Lourenço. No entanto, os serviços da Presidência anunciaram esta quarta-feira que o Presidente está indisponível "por razões de calendário ligadas a compromissos de Estado" e far-se-á representar por um membro do Executivo.

A data evocada pelos Serviços da Presidência é, no entanto, a anterior, ou seja, de 29 a 31 de Outubro, não de 6 a 9 de Novembro, data efectiva, depois da remarcação.

No dia 1 de Outubro, o presidente da CEAST, dom José Manuel Imbamba, anunciou, no final de uma audiência com o Presidente, que a data do congresso tinha sido alterada para a primeira semana de Novembro, ajustada à disponibilidade do Chefe de Estado.

Segundo o presidente da CEAST, citado pela Lusa, "para a igreja, este é o momento de os angolanos terem outra visão, outras ideias, outra maneira de abordar a política, outra maneira de ver, de encarar a sociedade e o cidadão".

"Por isso, viemos apresentar o programa que nós temos para este congresso e ficamos satisfeitos pela disponibilidade de sua excelência senhor Presidente da República em participar desse congresso e esperamos que seja mesmo o congresso da reconciliação", frisou.