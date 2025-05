O Chefe de Estado angolano refere a "alegria" de saber que a escolha que recaiu sobre Robert Francis Prevost "foi o resultado consensual de uma reflexão feita por proeminentes figuras da Igreja Católica", que reconheceram nele "todas as qualidades necessárias à condução dos crentes católicos do mundo, que esperam seguramente, que esta incontornável instituição religiosa, continue a ser uma referência do humanismo".

"Acreditamos que a poderosa influência de Vossa Santidade contribuirá de forma significativa para a restituição da paz às situações conturbadas que se vivem em África, na Ásia, na Europa, no Médio Oriente, e noutros pontos do Globo, com a esperança de se restabelecer a concórdia e o entendimento entre os povos e as nações do nosso planeta", escreveu ainda João Lourenço, desejando ao novo Papa "um pontificado frutuoso, recheado de muitos êxitos, em que sobressaia os anseios por um mundo melhor e mais justo".