O Presidente da República de Angola, João Lourenço, regressou esta terça-feira, 13, a Luanda, após cumprir uma missão oficial em Roma, Itália, onde participou no evento internacional promovido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

O fórum abordou os desafios globais da segurança alimentar e a transformação dos sistemas agroalimentares.

A deslocação serviu também para reforçar o apoio de Angola à candidatura da engenheira agrónoma e embaixadora angolana Josefa Sacko ao cargo de directora-geral da FAO para o mandato 2027-2031.

Esta quarta-feira, 14, o Presidente da República vai inaugurar o Memorial das Vítimas dos Conflitos Políticos, localizado na zona da Praia do Bispo/Nova Marginal em Luanda.

O projecto foi desenhado como um dos maiores símbolos da política de reconciliação nacional em Angola.

E, na quinta-feira, 15, o Chefe de Estado fará o seu último discurso no Parlamento e a intervenção vai marcar a sessão solene de abertura da 5ª sessão legislativa da V Legislatura da Assembleia Nacional.

Trata-se do décimo e último discurso do género apresentado pelo Chefe de Estado, uma vez que se encontra na fase final do seu segundo mandato presidencial e a Constituição da República de Angola proíbe um terceiro mandato.