O Presidente da República visita esta terça-feira o local onde irá nascer a futura cidade de Mavinga, sede da recém-criada província do Cuando, dando continuidade ao périplo iniciado na província do Moxico-Leste.

De acordo com os serviços de imprensa da Presidência da República, acompanhará o Presidente da República uma delegação composta por vários ministros e outros quadros da administração central, numa acção que visa proporcionar uma visão de conjunto sobre o muito que há por fazer para o surgimento da nova unidade territorial.

O programa prevê um contacto directo com a zona onde irá nascer a futura cidade de Mavinga, capital do Cuando, com todas as infra-estruturas exigidas a uma sede provincial, desde o palácio do Governo até à panóplia de equipamentos que permitem o funcionamento regular de uma cidade com estas características.

Refira-se que com uma extensão territorial de 1 247 000 Km2, Angola conta com 21 províncias ao contrário das anteriores 18, fruto da nova divisão política administrativa que começou a vigorar a 01 de Janeiro de 2025.

Icolo e Bengo (que surge da divisão da província de Luanda), Cuando (que surge da divisão do Cuando Cubango), e Moxico Leste (que emerge da divisão da província do Moxico) são as três novas províncias que resultam desta nova divisão política e administrativa.

Em relação às municipalidades, o país passa de 164 para 326 novos municípios e 378 comunas.

A nova divisão política administrativa, segundo o Executivo, diminui as assimetrias regionais e promove o desenvolvimento harmonioso do território nacional.