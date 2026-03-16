O Presidente da República, João Lourenço, manifestou "preocupação e tristeza" por mais um acidente nas estradas do País, que causou um elevado número de mortos e feridos.

"Mais um trágico acidente nas estradas do País mergulha no luto e na tristeza dezenas de lares angolanos", escreveu João Lourenço, lamentando a morte de 10 pessoas, após um acidente de viação, que fez ainda vários feridos, ocorrido na madrugada deste domingo, na Estrada Nacional 100, nas imediações do Sangano, no município de Cabo Ledo, Icolo e Bengo.

"Quando ainda nos recompomos do episódio sangrento da passada semana no território da província do Cuanza Sul, com um número elevado de mortos e feridos, fomos ontem novamente abalados com outra amarga notícia, o capotamento de um autocarro nas imediações de Cabo Ledo, província de Icolo e Bengo. Mais famílias angolanas enfrentam a dor pela perda de entes próximos", acrescenta João Lourenço.

João Lourenço associa-se ao sofrimento de todos os que se sentem directamente atingidos por esta dramática ocorrência, em seu nome e no do Executivo, manifestando total e irrestrita solidariedade sob a forma de apoio assistencial multidisciplinar disponibilizado prontamente pelo Ministério da Saúde.

"Apelo, uma vez mais, à prudência e ponderação no exercício da condução, para que as estradas que rasgam o território em todas as direcções sejam símbolo de progresso e vida, jamais instrumentos de morte e destruição", termina a nota.