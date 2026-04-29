João Lourenço explicou esta quarta-feira, 29, durante a tomada de posse do novo ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do PR, que exonerou João Ernesto dos Santos "Liberdade" de ministro da Defesa para o poder ter mais próximo de si.

No Palácio da Cidade Alta, onde decorreu a cerimónia, o Presidente da República disse ainda que o seu novo Chefe da Casa Militar foi chamado para o exercício de uma missão de elevada responsabilidade no aparelho do Estado.

"Decidimos apostar em si para desempenhar estas altas funções de Estado", afirmou João Lourenço, sublinhando a experiência do empossado e o respeito que conquistou junto das Forças Armadas Angolanas e da sociedade.

João Ernesto dos Santos "Liberdade", que exercia as funções de ministro da Defesa Nacional, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, foi nomeado terça-feira, 28, por Decreto Presidencial, em substituição do general Francisco Pereira Furtado, exonerado por conveniência de serviço.

O novo responsável pela Casa Militar de João Lourenço é o único político angolano que ocupa cargos políticos públicos de forma ininterrupta desde a morte do primeiro Presidente António Agostinho Neto, em 1979.

Ao longo do seu percurso, segundo o seu perfil público oficial, exerceu várias funções de relevo na administração pública, com destaque para os cargos de comissário provincial da Lunda Norte (1978-1982), do Huambo (1982-1986) e de Malanje (1986-1991).

Posteriormente, desempenhou as funções de governador da província do Moxico, entre 1991 e 2017.

Desde 2022, exercia o cargo de ministro da Defesa Nacional, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria.

O seu percurso foi distinguido com várias condecorações, entre as quais o Certificado de Reconhecimento de Desempenho de Governação Exemplar (2009), o Diploma de Mérito de 2.º Grau Comandante Hoji-ya-Henda (2006) e a Medalha 1.º de Agosto (1990)