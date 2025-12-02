O Presidente da República viaja na quarta-feira, 3, para Washington, nos Estados Unidos da América, a convite de Donald Trump, para assistir à assinatura do acordo de paz entre a República Democrática do Congo e o Ruanda.

Trump vai juntar os líderes do Ruanda e da República Democrática do Congo (RDC) em Washington na quinta-feira, 4, para a assinatura de um novo acordo de paz, depois do anterior cessar-fogo, conseguido pela mediação norte-americana e pelo Catar, ter sido desrespeitado pelos rebeldes do M23.

O grupo rebelde que conta com o apoio do Ruanda e que no início de 2025 conquistou pelas armas as províncias dos Kivu Norte e Kivu Sul, ocupando as duas capitais regionais, Goma e Bukavu, aceitou os termos do cessar-fogo desenhado pelos Presidentes do Ruanda e da RDC com a mediação norte-americana e catari.

Mas os ataques foram retomados a centros populacionais civis pouco tempo depois, seguindo a mesma lógia pré-acordo, que é a de ganhar posições em territórios de importância estratégica na disputa pelas riquezas do sub-solo do leste do Congo.