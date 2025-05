Os candidatos à presidência PRA-JA Servir Angola começam esta sexta-feira, 09, a percorrer o País à "caça" de votos, tendo em vista a realização do Iº congresso constitutivo da organização, que terá lugar nos dias 19 e 22 deste mês, e contará com a presença de líderes partidários internacionais de espectro político tão diferente que vão da extrema-esquerda à extrema-direita.

Antes do congresso, os candidatos Abel Chivukuvuku e Francisco Canga vão apresentar as linhas de força das suas candidaturas nas 21 províncias do País.

A comissão organizadora do iº congresso constitutivo do PRA-JA Servir Angola anunciou a presença políticos internacionais como Inkata Fridom Partty e Jules Malema, da Africa do Sul, ou de Venâncio Mondlane, de Moçambique.

Representantes do PODEMOS, MDM e AD de Moçambique, MDC de Cabo Verde, AID de São Tomé e Príncipe, PDN de Namíbia, PS, PSD, CDS, CHEGA e Bloco de Esquerda de Portugal, são esperados em Angola.

Na lista de convidados constam igualmente o Partido Republicano dos Estados Unidos de América, o Partido Comunista da China, Rússia Unida da Rússia, Partido Conservador do Reino Unido, CDU e CSU da Alemanha.

Segundo o coordenador da Comissão Organizadora do Congresso, Carlos Xavier Lucas, o conclave vai clarificar a problemática da Frente Patriótica Unida (FPU), a preparação dos indicadores estratégicos de governação 2027-2032 - "Ser Governo ou fazer parte do Governo".

O congresso vai adaptar uma agenda global de obtenção de recursos financeiros para a implementação da agenda política 2025-2027 e da campanha eleitoral.

Carlos Xavier Lucas disse que por razões da ordem logística e financeira, os delegados ao conclave foram reduzidos de 1.500 para 750.

O PRA-JA Servir Angola foi legalizado em Outubro de 2024, depois de um processo iniciado em 2019, marcado por vários chumbos pelo Tribunal Constitucional.

O PRA-JA Servir Angola integra a Frente Patriótica Unida (FPU), uma plataforma criada nas eleições gerais de 2022, juntamente com a UNITA, e o Bloco Democrático.