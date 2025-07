"Em nome do secretariado provincial do partido PRA-JA, em Luanda, exorto todos os membros, amigos e simpatizantes do partido mais inclusivo do pais na capital a participarem ordeiramente na manifestação", diz uma nota do PRA-JÁ Servir Angola, assinado pelo seu secretário provincial de Luanda, Serafim Simeão.

O Partido Liberal (PL), liderado pelo activista Luís Castro, diz que a sua formação política estará presente na manifestação, com a concentração no Mercado do São Paulo, às 13:00.

"Apoio e estarei presente na manifestação do dia 12, organizada pela sociedade civil em Luanda. É tempo de nos unirmos, de forma pacífica e firme, para exigir os nossos direitos, defender a democracia e construir um futuro mais justo para todos os angolanos. A mudança começa com a nossa voz", disse.

Os passageiros têm denunciado, nos últimos dias, o encurtamento das rotas por parte dos taxistas em Luanda, sobretudo nos principais pontos de embarque, como Patriota, Benfica, Rocha Pinto, São Paulo, Desvio do Zango e Cacuaco.

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) avisou na terça-feira, 09, que iria responsabilizar criminalmente os taxistas que encurtam rotas e aumentam o preço das corridas.

Refira-se que o Governo angolano aumentou o preço do gasóleo para 400 kwanzas por litro.

Este aumento, segundo o Executivo, faz parte da política de retirada gradual dos subsídios aos combustíveis, que visa alinhar os preços internos com os valores de mercado.

A medida tem gerado descontentamento e preocupação com o impacto na vida quotidiana dos cidadãos, bem como no sector produtivo.