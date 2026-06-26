A subcomissão de mandatos da comissão organizadora do 1º congresso da Juventude Servidora de Angola (JSA) validou quinta-feira, 25, quatro pré-candidados ao cargo de secretário nacional do braço juvenil do PRA-JA Servir Angola.

Para concorrerem no congresso, agendado para os dias 20 a 23 de Julho de 2026, em Luanda, foram apurados os militantes Mateus Mutunda Sandrique, Ivo Manuel de Lemos (Cabo Snopp), Rui Comprido Mangovo, e Bartolomeu João Paposseco dos Santos

Participam no I ºcongresso do PRA-JA Servir Angola 220 delegados entre nacionais e da diáspora.

O partido liderado por Abel Chivukuvuku foi legalizado a 07 de Outubro de 2024 pelo Tribunal Constitucional de Angola.

A decisão oficializou o projecto político como a 13.ª formação partidária do país, permitindo autonomia para concorrer às eleições.

A oficialização marcou o fim de uma longa batalha jurídica que se arrastava desde a primeira tentativa de registo em 2019.