O PRAJA-Servir Angola alertou para a existência de barreiras de comunicação que ainda persistem em diferentes sectores da vida social das pessoas surdas, apesar de o Parlamento ter aprovado, na generalidade, a Proposta de Lei sobre o Estatuto da Língua Gestual Angolana.

Em nota tornada pública esta quinta-feira, 23, por ocasião do Dia Internacional das Línguas Gestuais, o partido liderado por Abel Chivukuvuku defende que a comunicação "é uma necessidade fundamental do ser humano e ninguém deve ser colocado à margem da sociedade por não conseguir comunicar através da língua falada".

"As línguas gestuais constituem sistemas linguísticos completos, utilizados pelas comunidades surdas para comunicar, aprender, transmitir conhecimentos, preservar a cultura e construir relações sociais", lê-se no documento.

Na sua posição, a formação política considera que é importante que a inclusão deixe de ser apenas um princípio e se transforme em realidade no quotidiano.

"Nas escolas, nos hospitais, nos tribunais, nos serviços públicos, nos meios de comunicação social, nas empresas e nas demais instituições, devem existir condições que permitam às pessoas surdas ter acesso à informação e aos serviços em igualdade de circunstâncias", defende o político.

A nota sublinha ainda que as pessoas surdas possuem capacidades, conhecimentos, talentos e competências que podem contribuir para o desenvolvimento do País.

A Proposta de Lei sobre o Estatuto da Língua Gestual Angolana foi aprovada na generalidade pela Assembleia Nacional em Fevereiro deste ano, com 153 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. O diploma segue agora para discussão na especialidade e posterior aprovação final global.