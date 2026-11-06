Neste exclusivo, a partir de Moscovo, à margem da 28.ª Reunião Ministerial do Fórum de Países Exportadores de Gás (GECF), o Novo Jornal dá-lhe a conhecer os desafios de Angola face à volatilidade do mercado e à transição energética global.

Qual tem sido a estratégia adoptada pelos Estados-membros do Fórum de Países Exportadores de Gás (GECF) no sentido de encontrarem soluções sustentáveis para o desenvolvimento dos recursos de gás, a eliminação da pobreza energética e garantir a soberania alimentar nos seus países?

O gás natural deve ser encarado não apenas como uma fonte de receitas para os países produtores, mas também como um instrumento estratégico para o desenvolvimento económico, a industrialização, a criação de empregos e a melhoria das condições de vida das populações.

Neste sentido, o GECF defende o reforço da cooperação entre os países produtores de gás natural, através da partilha de experiências, conhecimentos técnicos, tecnologias e boas práticas que permitam aproveitar os nossos recursos de forma sustentável e em benefício das nossas economias criando, sobretudo, cadeias de valor nos nossos países. É fundamental que os países africanos, em particular, consigam transformar as suas riquezas naturais em oportunidades concretas de desenvolvimento.

Não basta termos recursos energéticos; precisamos de criar condições para que esses recursos contribuam para aumentar o acesso à energia para combater a pobreza energética, desenvolver a indústria, estimular a produção agrícola por via de fertilizantes nitrogenados (produzidos a partir do gás natural) e combater a pobreza.

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