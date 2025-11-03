O Presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, é aguardado amanhã em Luanda onde começa uma visita oficial a Angola, até ao dia 6 de Novembro, a convite do Chefe de Estado, João Lourenço.

"O reforço das relações de amizade e cooperação entre os dois Estados estará no centro da visita a Angola país do Presidente da República Federal alemã, refere uma nota tornada pública pela secretaria de imprensa da Presidência da República.

Os dois Chefes de Estado deverão abordar o aprofundamento da parceria nos sectores da energia, infra-estruturas, formação técnico-profissional, inovação tecnológica e hidrogénio verde, áreas em que a Alemanha tem vindo a cooperar activamente com o Estado angolano.

Angola e Alemanha estabeleceram relações diplomáticas em 1979 e os dois países têm projectos que incidem nas áreas da construção de infra-estruturas para a produção de energia eléctrica, indústria farmacêutica e no domínio da construção e gestão hospitalar.

Em 2011 criaram a Comissão Bilateral, no âmbito da "Declaração Comum de Intenções".

Trata-se de uma plataforma de troca de opiniões de carácter geral sobre questões bilaterais e multilaterais de interesse mútuo, responsável pela avaliação do desenvolvimento da cooperação.