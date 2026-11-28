O presidente da Assembleia da República Portuguesa, José Pedro Aguiar-Branco, chega a Angola no dia 29 de Novembro para cumprir uma agenda de trabalho até 02 de Dezembro, acompanhado por uma delegação composta por deputados de todos os partidos com assento parlamentar. A visita acontece após a aprovação do Orçamento Geral de Estado, com votos a favor do PSD e do CDS-PP, contra do Chega, IL, Livre, Bloco de Esquerda, PAN e abstenções do PS e do JPP, apurou o Novo Jornal.

Em Luanda, Aguiar-Branco vai ser recebido pelo Chefe do Estado, João Lourenço, bem como pela sua contraparte no Parlamento angolano, Adão Almeida.

O voo da TAP sai do Porto para Luanda às 14h40 de domingo, 29 de Novembro, e regressa dia 02 de Dezembro às 23h55, do Aeroporto Internacional Dr. Agostinho Neto. Integram a comitiva, além o presidente da Assembleia da República Portuguesa (AR), deputados do PSD, PS, Chega, PCP e CDS-PP; membros da Associação de Amizade Portugal-Angola, três assessores; um oficial de segurança; a directora das Relações Públicas; e um fotógrafo.

Depois de ter estado na capital, onde foi recebido pelo anfitrião, Adão de Almeida, em Julho último, na XV Sessão Intercalar da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o líder da AR prepara-se para fazer a primeira visita oficial a Angola com uma representação em que a pluralidade é o principal aspecto a salientar.

Esta visita pode ser igualmente explicada por uma linha contínua, iniciada quanda Luanda e Lisboa assinaram um Protocolo de Cooperação Interparlamentar, em 1998, no mandato de Roberto de Almeida, que presidiu à Assembleia Nacional entre 1996 e 2008. Esse acto fundador prolongou-se nos mandatos de Fernando Piedade Dias dos Santos, já falecido, de Paulo Kassoma e de Carolina Cerqueira, que, em Março de 2024, para além de felicitá-lo pela sua eleição, também endereçou uma carta a Aguiar-Branco a apelar ao reforço dos laços entre os dois parlamentos.

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