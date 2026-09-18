Com data inicialmente prevista para 23 a 25 deste mês, o 6º congresso ordinário da FNLA foi remarcado para os dias 25 a 27 de Novembro pela direcção liderada por Nimi-a-Simbi, numa decisão que a ala de Ngola Kabangu considera "unilateral", soube o Novo Jornal esta sexta-feira.

Apesar do anúncio da recalendarização, há membros do Comité Central que defendem a manutenção da data inicialmente decidida.

Reagindo ao pronunciamento do líder da FNLA, Nimi-a-Simbi, o antigo presidente da FNLA, Ngola Kabangu, acusou o sucessor de violar "grosseiramente" os estatutos do partido dos irmãos.

"O ainda presidente da FNLA quer impor o adiamento do congresso sem ouvir o Comité Central, que tem esta competência", disse o político à saída da reunião do Bureau Político que ditou a nova data do congresso.

Ngola Kabangu acrescentou também que Nimi-a-Simbi está "fora de si" e quer "destruir o partido do lendário Álvaro Holden Roberto", frisando igualmente que "os milhares de militantes do partido não vão permitir o adiamento, permanecendo, para todos os efeitos, as datas previstas inicialmente".

O antigo presidente da FNLA considerou, ainda, que "Nimi-a-Simbi é um pára-quedista" sem "passado histórico no partido" e que, em cinco anos, não fez nada apenas "pilhou o partido".

Texto com suporte de David Filipe