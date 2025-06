O líder da Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), um dos movimentos de libertação de Angola, Nimi-a-Nsimbi, diz que os "inimigos internos", que "inviabilizam" a dinâmica do partido, estão "a perder tempo", porque a sua marcha desde a realização do último congresso é "imparável".

"Há forças que pretendem, até hoje, impedir que atinjamos os nossos objectivos. Avisamos simplesmente que estão a perder tempo, porque a nossa marcha é imparável", disse segunda-feira, 09, aos jornalistas, o presidente da FNLA.

Nimi-a-Nsimbi lembrou que desde a realização do último congresso tem sido um longo caminho para consolidar a posição do partido, e com cada passo dado encontram "muitas dificuldades".

"É evidente que isso retarda a nossa marcha em direcção à consolidação e robustez da história da FNLA", lamentou Nimi-a-Nsimbi, dizendo que o partido tem enfrentado situações provocadas por actos de indisciplina dos membros.

Na sua opinião, as "constantes posturas incorrectas" de alguns membros representam "uma grande preocupação", por parte da direcção do partido.

"Compete aos órgãos superiores do partido reflectirem profundamente sobre a conjuntura, no sentido de se encontrarem as soluções que se impõem", concluiu.

A FNLA é um movimento político fundado em 1954. Foi um dos movimentos nacionalistas angolanos durante a guerra anti-colonial de 1961 a 1974.

Nas eleições de 2022, o partido indicou Nimi- a- Simbi como cabeça de lista e ficou em quarto, com 66.337 de votos nas urnas, registando 1,06%, conquistando dois deputados.