O Presidente da República, João Lourenço, desloca-se esta sexta-feira, 27, à cidade de Malabo, na Guiné Equatorial, onde participa, no sábado, na cimeira de chefes de Estado e de Governo da Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico (OEACP).

Segundo o gabinete de comunicação institucional e imprensa da Presidência da República, a cimeira assume carácter de balanço do mandato de Angola à frente da OEACP, iniciado em 2022, período durante o qual o País liderou os esforços de concertação política e cooperação entre os Estados-membros.

Na qualidade de presidente em exercício da organização, João Lourenço orientará os trabalhos do encontro, que reúne cerca de 80 países das regiões de África, Caraíbas e Pacífico.

A presença do Presidente Lourenço em Malabo permitirá reforçar a posição de Angola em negociações sobre comércio internacional, cooperação económica e políticas de desenvolvimento sustentável, além de consolidar o papel do país na diplomacia regional e global.

Sob o tema "Uma organização transformada e renovada num mundo em mudança", o evento compreenderá, fundamentalmente, uma sessão do Conselho de Ministros, para sexta-feira (27), a cerimónia de posse (transferência da presidência), para sábado (28) e cerimónia de encerramento para domingo (29).

Fundado em 6 de Junho de 1975, em Georgetown, Guiana, o grupo de Estados da África, Caribe e Pacífico (ACP) tinha como objetivo, na época, fortalecer os laços com a Europa, unindo países que compartilhavam uma história comum de colonialismo.

Em 2019, o grupo formado por países da África, Caribe e Pacífico (ACP) foi renomeado como Organização dos Estados da África, Caribe e Pacífico (OEACP), tendo então como secretário-geral o ex-ministro das Relações Exteriores de Angola, Georges Chicoty.