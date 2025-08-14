O Presidente da República, João Lourenço, deslocou-se esta quinta-feira, 14, à província da Lunda-Norte, onde vai inaugurar o Campus da Universidade Lueji A'NKonde.

Durante a sua estadia, o Presidente da República vai também abordar a situação socioeconómica com o governo provincial da Lunda Norte.

O Campus da Universidade Lueji A"NKonde comporta o edifício da reitoria, 87 salas de aula, duas para julgamentos simulados, residências para estudantes e docentes, biblioteca, auditório, áreas administrativas e de lazer.

A infra-estrutura vai albergar anualmente mais 3.000 alunos nos cursos de direito e economia, numa primeira fase.

Em 2022, o Chefe de Estado autorizou uma despesa de 99,7 milhões de dólares norte-americanos para a construção dos edifícios das universidades no município do Dundo, na província da Lunda-Norte, e no município de Saurimo, na província da Lunda-Sul.