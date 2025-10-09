Em comunicado da Presidência é elogiado o acordo alcançado "pelas delegações do Estado de Israel e do Hamas, sob mediação do Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, do Egipto e Qatar".
"Este entendimento constitui um passo determinante nos esforços, visando pôr fim ao sofrimento dos povos Palestino e Israelita", lê-se no documento, que recomenda "perseverarem nesta via do diálogo" e um "engajamento construtivo com vista à libertação dos reféns israelitas e dos prisioneiros palestinos".