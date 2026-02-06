O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, pediu ao conselho da presidência, que integra militantes históricos do partido, "entrega absoluta", tendo em vista a preparação das eleições de 2027, uma vez que "não há tempo a perder".

"As eleições são já amanha e o tempo está curto", disse quinta-feira, 05, o líder da UNITA, durante a cerimónia da tomada de posse dos membros do "Governo Sombra", frisando que o conselho da presidência, composto por Isaías Samakuva, José Samuel Chiwale, Ernesto Mulato, Kamalata Numa, (...), Alcides Sakala, entre outros da direcção, têm um papel preponderante "rumo à vitória da UNITA nas eleições de 2027".

"Tenho a grande satisfação de ter no conselho da presidência companheiros de grande maturidade e experiência. Espero os melhores conselhos e iniciativas, para junto termos uma agenda à altura dos desafios do país", destacou.

Na opinião de Adalberto Costa Júnior (ACJ), a UNITA transporta o peso da história do partido e dos angolanos, "por isso, a organização deve fazer a grande diferença de mostrar a competência e a capacidade de governar no futuro".

Adalberto Costa Júnior observou que "Angola enfrenta uma crise estrutural impulsionada por décadas de corrupção sistémica, nepotismo e desvio de fundos públicos, resultando em pobreza extrema para grande parte da população2.

Refira-se que no 14º congresso ordinário, a UNITA elegeu Adalberto Costa Júnior como novo presidente.

ACJ nomeou o primeiro-ministro do Governo Sombra da UNITA, Raul Tati.

O Governo sombra tem como objectivo, segundo a UNITA, acompanhar a execução do plano nacional, estudar a evolução dos principais dossiers do país, auscultar o povo e actualizar o programa do partido para governar Angola.