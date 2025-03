Presidente do BD lamenta elevado índice de pobreza no leste do País, onde constata actos de intolerância contra o seu partido

O presidente do Bloco Democrático (BD), Filomeno Viera Lopes, considerou esta quinta-feira, 06, existir um índice elevado de pobreza na província do Moxico, onde se encontra para constatar a realidade socioeconómico da população e vida interna do seu partido.