O chefe de Estado do Brasil, Lula da Silva, e o Presidente de Angola, João Lourenço, vão analisar propostas de reforço bilateral no sector agro-pecuário durante a vinda do responsável angolano ao Brasil, disse hoje o Governo brasileiro.

"Ficou muito entusiasmado e aguarda o documento que as entidades farão", disse o ministro da Agricultura do Brasil, Carlos Fávaro, citado na imprensa local.

Uma missão do agronegócio brasileiro esteve em Angola de 05 a 10 de maio, com a participação de cerca de 30 empresários brasileiros e do ministro brasileiro, que participou de reuniões governamentais e visitas técnica nas províncias de Luanda, Malanje e Cuanza-Norte e ainda reuniões com representantes do sector privado angolano para discutir formas de financiamento.

De acordo com o Governo brasileiro, esta visita teve como objectivo preparar propostas de avanço na cooperação bilateral no sector agro-pecuário, nas vésperas (23 de maio) da visita do presidente de Angola, João Lourenço, ao Brasil.

Vai ser elaborado um documento e, segundo o Ministério da Agricultura, o material será entregue a Lula da Silva por ocasião do encontro presidencial, em 23 de maio.

Segundo o Governo brasileiro, "Angola tem cerca de 35 milhões de hectares de potencial agrícola, clima com duas estações bem definidas, com período chuvoso e estação seca, possui topografia plana, excelente para mecanização, e solos com boas condições físicas, semelhantes às do Cerrado brasileiro".

Brasília acolhe de 20 a 22 de maio o encontro de Ministros da África, com a participação de cerca de 50 delegações.

Cerca de 70% das exportações brasileiras para Angola são do sector do agronegócio, com destaque para o açúcar e carnes de frango, bovino e suíno, perfazendo 340 dos 493 milhões de dólares exportados para o país no ano passado.